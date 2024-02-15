في ظل تعثر التجديد مع برشلونة.. ناد إنجليزي يعرض 60 مليونا لضم دي يونغ

المصدر: البيان

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يهتم ناد إنجليزي، بضم النجم الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن توتنهام قدم عرضًا لضم دي يونغ يبلغ 60 مليون يورو شاملة المتغيرات، مقابل توقيع اللاعب على عقد لمدة 4 سنوات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن دي يونغ سيحصل مع توتنهام على نفس الراتب الذي يتقاضاه مع برشلونة، إذا حقق بعض المتغيرات.

ويرتبط دي يونغ بعقد مع برشلونة حتى صيف 2026، لكنه لم يوافق على عرض التجديد الذي قدمه البارسا حتى الآن، ويرغب برشلونة في تمديد عقد دي يونغ حتى صيف 2029، مع خفض راتبه ليصبح 15 مليون يورو.

يذكر أن دي يونغ يحصل الآن على أعلى راتب في برشلونة (30 مليون يورو)، بسبب موافقته على تأجيل جزء من راتبه أثناء جائحة كورونا.

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