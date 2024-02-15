رونالدو وهالاند.. أباطرة «الدبل كيك» في أوروبا

المصدر: البيان

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ذكر النرويجي آرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، جماهير الكرة الأوروبية بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة كوبنهاغن في دوري الأبطال، الثلاثاء الماضي.

وأبرزت صحيفة "سبورت" الإسبانية، حركة هالاند البهلونية أمام كوبنهاغن الدنماركي، خلال المباراة التي فاز بها فريقه على أصحاب الأرض (3-1)، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قابل كرة عرضية بركلة خلفية مزدوجة، من على ارتفاع مذهل.

ولم تسكن الكرة الشباك، لكنها ذكرت الجمهور بالهدف الأسطوري الذي سجله كريستيانو رونالدو، حينما كان لاعبًا لريال مدريد، في مرمى يوفنتوس بدوري الأبطال.

وكان رونالدو، نجم النصر السعودي الحالي، قد قفز لارتفاع بلغ 2.38 متر، وهو أعلى قليلاً من ارتفاع 2.34 متر الذي وصل له النجم النرويجي.

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