بعد اعتزاله كرة القدم.. روني يحترف لعبة جديدة

المصدر: البيان

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أوشك واين روني أسطورة مانشستر يونايتد السابق، على دخول عالم الملاكمة بشكل مفاجئ في الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، فإن روني دخل في محادثات مع إحدى الشركات المنظمة لنزالات الملاكمة خلال الأيام الماضية، وهناك احتمالية أن تسفر هذه المحادثات عن مشاركة روني في نزال يجلب له أموالاً طائلة.

ولا يشغل روني أي منصب حاليًا بعد إقالته من تدريب برمنغهام (الناشط في دوري البطولة الإنجليزية)، مطلع يناير الماضي بسبب سوء النتائج.

وبدأت شركة "Misfits" الترحيب بمشاركة المشاهير ونجوم العالم في شتى المجالات، في بعض نزالات الملاكمة منذ تأسيسها عام 2022، وتقوم إحدى الشبكات الشهيرة ببث تلك النزالات التي تجذب الملايين حول العالم من محبي الدفع مقابل المشاهدة.

وألمحت الصحيفة الإنجليزية إلى أن روني ينتظر لمعرفة الخيارات المتاحة أمامه قبل الالتزام بخوض تحد جديد في حلبات الملاكمة.

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