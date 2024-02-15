ليس ليفربول.. مبابي يستهدف الانضمام إلى ناد إنجليزي مفاجأة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يرغب النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، في الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي، ليس ليفربول الذي تردد اهتمامه بضم مبابي الصيف المقبل في ظل انتهاء تعاقده في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ خلال الفترة الحالية، دون إخطار مسؤولي باريس.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن مبابي يرغب في الانضمام إلى أرسنال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مشيرة إلى أن النجم الفرنسي منفتح على التوقيع مع الجانرز مجانًا، لأن ذلك يعني السير على خطى أسطورته تييري هنري.

وأوضحت الصحيفة، أن أرسنال ليس مستعدًا حتى الآن لمنح مبابي الراتب الضخم الذي يحلم به، مشيرة إلى أن ممثلي مبابي غير مقتنعين حتى الآن بالعرض الذي قدمه ريال مدريد لضم نجم باريس، لا سيما أنه أقل من العرض السابق للميرنغي الذي منحه لكيليان صيف 2022.

ومازال الغموض يسيطر حول مستقبل كيليان مبابي، في ظل وجود احتمالية لانتقاله إلى ريال مدريد مجانًا الصيف المقبل.

ووفقًا للصحفي خوسيه فيليكس دياز فإنه لا أحد يعلم سواء سيأتي كيليان مبابي أو لا إلى ريال مدريد، ولكن الشيء الوحيد المؤكد أن الريال تعلم درسًا بسبب ما حدث في 2022 حين اتفق الفرنسي على الانضمام للميرنغي، وبعدها وقع عقدًا جديدًا مع باريس، مشيرًا إلى أن ريال مدريد لن يسمح بالتلاعب به مجددًا هذه المرة.

لن أخبرك قرار مبابي.. تشواميني: نتحدث عن كيليان داخل ريال مدريد

أكد الفرنسي أوريلين تشواميني،نجم ريال مدريد، أنهم يتحدثون عن الصفقة المحتملة، بضم مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، داخل غرف الميرنغي المغلقة.

وشارك تشواميني في الانتصار بنتيجة (1-0) في مواجهة لايبزيغ الألماني، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول أرينا.

وسجل إبراهيم دياز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، وقال تشواميني، عقب المباراة في تصريحات صحفية: "لم يخبرني مبابي بأي شيء عن انتقاله لريال مدريد، وحتى لو فعل ذلك فلن أخبركم".

وأضاف: "بالفعل نحن نتحدث عنه في غرفة تبديل الملابس، لأنه موضوع مهم، ونأمل أن تستقر الأمور في الأسابيع المقبلة".

ويلعب مبابي بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017، عندما انضم من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وكان مبابي على وشك الانتقال مجانًا إلى ريال مدريد في عام 2022 قبل أن يقرر تجديد تعاقده في اللحظات الأخيرة، لكن تقارير عديدة أكدت أنه سينتقل للملكي عقب الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

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