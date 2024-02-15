لتهريبه «كوكايين» من البرازيل.. الحكم على لاعب موسكو بالسجن

المصدر: وكالات

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حكمت محكمة هولندية، غيابيًا على كوينسي بروميس لاعب سبارتاك موسكو، بالسجن 6 سنوات لتورطه في تهريب أكثر من 1350 كيلوجرامًا من الكوكايين، في شحنتين من البرازيل إلى ميناء أنتويرب البلجيكي في يناير 2020.

وكان مكتب المدعي العام الهولندي طلب السجن 9 سنوات لجناح أياكس أمستردام السابق، البالغ من العمر 32 عامًا، والموجود حاليًا في روسيا، حيث يلعب لصالح سبارتاك موسكو منذ عام 2021.

ولم يشارك المتهم في الإجراءات القضائية لأن، بحسب محاميه، يعطي الأولوية لالتزامات عمله على التحقيق الجنائي.

وباع أياكس الفريق الذي كان الدولي الهولندي يلعب لصالحه عندما ألقي القبض عليه في عام 2020، بروميس بعد شهرين إلى سبارتاك موسكو مقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات، أي ما يقرب من نصف المبلغ الذي كان قد دفعه لإشبيلية (15.7 مليون يورو) لضم اللاعب موسم 2018/2019.

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