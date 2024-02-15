قبل الحسم مع مورينيو.. توخيل يقدم «قرابين الولاء» لبرشلونة

المصدر: البيان

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عرض الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ، نفسه على إدارة برشلونة لتولي تدريب الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل، بعدما أعلن تشافي هيرنانديز مدرب البارسا، رحيله عن تدريب البلوغرانا بنهاية الموسم الجاري، وبدأ النادي بالفعل رحلة البحث عن خليفته.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن توخيل يمر بأوقات عصيبة مع بايرن ميونخ بعدما ودع كأس ألمانيا، وخسر بثلاثية نظيفة أمام منافسه المباشر على لقب البوندسليغا، باير ليفركوزن.

وطرحت بعض التقارير الصحفية اسم البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما السابق، لتولي تدريب برشلونة بدلاً من توخيل، إلا أن "إل موندو ديبورتيفو" قالت إن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني معجب بالمدرسة الألمانية، مشيرة إلى أن توخيل كان خيارًا أول للابورتا عندما أراد بديل لرونالد كومان في صيف 2021.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن محيط توخيل تحرك الآن وعرض خيار التعاقد على إدارة برشلونة معتمدًا على تجاربه الناجحة سواء مع باريس سان جيرمان أو تشيلسي، قبل تقدم مفاوضات النادي الكتالوني مع مورينيو.

وتحدثت بعض التقارير عن مناقشة بايرن ميونخ أيضًا فكرة الإطاحة بتوخيل، من أجل تعيين مدرب البافاري السابق هانز فليك.

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