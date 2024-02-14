بعدما أكد اقتراب وفاته.. ليفربول يحقق أمنية مدرب الجيل الذهبي

المصدر: البيان

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أعلن نادي ليفربول، أن المدرب السويدي الشهير زفن جوران إريكسن، انضم للجهاز التدريبي للفريق المخصص لتمثيل النادي في مباراة للأساطير أمام نادي أياكس.

وقال ليفربول في بيان: "يسعدنا أن نؤكد أن زفن جوران إريكسن سيكون جزءًا من الجهاز الفني لفريق أساطير ليفربول أمام فريق أساطير أياكس على ملعب أنفيلد، في 23 مارس".

وسينضم مدرب إنجلترا السابق في الجهاز التدريبي إلى مجموعة من عظماء ليفربول، مثل إيان راش وجون بارنز وجون ألدريدج.

وأضاف النادي: "يتطلع جميع المرتبطين بالنادي ومؤسسة ليفربول إلى الترحيب بحرارة بزفن مشجع ليفربول وعائلته في أنفيلد، ورؤيته في المنطقة الفنية في ذلك اليوم، في مناسبة رائعة لجمع التبرعات".

وكشف المدير الفني السابق لإنجلترا الشهر الماضي، أن أمامه في أفضل الأحوال عام واحد ليعيشه، بعد تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس.

واعترف إريكسن بعد ذلك في مقابلة صحفية، بأنه من مشجعي ليفربول وكان "يتمنى دائمًا أن يكون مدربًا" للفريق.

ومن بين لاعبي ليفربول السابقين الذين تم تأكيد مشاركتهم في المباراة، أبطال دوري أبطال أوروبا 2005 جيرزي دوديك ومارتن سكرتل وفابيو أوريليو وجبريل سيسيه.

بينما سيشارك مهاجم الريدز وأياكس السابق رايان بابل في كلا الجانبين خلال المباراة.

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