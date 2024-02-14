«المقبلات» ضحية رد فعل لابورتا ضد الإهانات

المصدر: البيان

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ظهرت كواليس جديدة للقطة الشهيرة الخاصة بغضب خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عقب تعادل البارسا مع غرناطة بنتيجة 3-3 مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر الليجا.

وشوهد لابورتا يطيح بطاولة المقبلات التي كانت أمامه في المنصة الشرفية لملعب مونتجويك على الأرض.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نتيجة المباراة لم تكن السبب الرئيسي وراء تصرف لابورتا، لكن الأخير غضب عقب تعرضه لإهانات من بعض مشجعي برشلونة.

وأشارت إلى أن مجموعة صغيرة من المشجعين المحيطين بالمنصة الشرفية ظلوا يوبخون لابورتا على أداء الفريق ومستقبل النادي.

وأوضحت أن المشجعين استخدموا عبارات لتوبيخ لابورتا من التي كان يرددها في حملته الانتخابية مثل "الخسارة سيكون لها عواقب" أو "سنعيد الفرحة لبرشلونة".

وذكرت أن لابورتا لم يصب غضبه على صينية أو 2 أو 3 من التي كانت أمامه في المنصة، بل أطاح بالطاولة كاملة وما كانت تحمله من مقبلات.

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