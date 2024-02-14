ليفربول يؤمن نفسه تحسبًا لرحيل صلاح

المصدر: البيان

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أفاد تقرير صحفي إنجليزي، بأن ليفربول وضع عينه على لاعب جديد، لتعويض الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2025، وسط أنباء تفيد برغبة اتحاد جدة في ضمه الصيف المقبل، مقابل 235 مليون يورو، كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع الدولي البرتغالي، بيدرو نيتو، جناح وولفرهامبتون، وأوضح التقرير، أن ليفربول يضع نيتو ضمن قائمة المرشحين، لتعويض الرحيل المحتمل لصلاح.

وأشارت الشبكة إلى أن نيتو قدم مستويات مميزة للغاية هذا الموسم في البريميرليغ، وفي حالة انتقاله لليفربول، سيكون خير تعويض لصلاح.

ويستعد ليفربول لتقديم عرض قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات الجناح البرتغالي.

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