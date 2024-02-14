لاعبو كوريا الجنوبية يعتدون على سون

المصدر: البيان

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كشف تقرير صحفي بريطاني، تفاصيل مثيرة حدثت بين لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي، قبل مواجهة الأردن في كأس آسيا 2023.

وكان منتخب الأردن تغلب على نظيره الكوري الجنوبي في نصف النهائي بهدفين دون رد، قبل أن تخسر كتيبة النشامى في النهائي أمام قطر بنتيجة (3-1)، وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن شجارًا وقع بين لاعبي المنتخب الكوري عشية مواجهة الأردن، نتج عنه إصابة سون هيونغ مين نجم توتنهام في إصبعه.

وأضافت أن لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي، اجتمعوا لتناول وجبة العشاء ليلة مباراة الأردن، لكن اللاعبين الشباب فضلوا الانتهاء سريعًا للعب تنس الطاولة، ما أثار غضب القائد سون الذي طلب منهم العودة.

وأوضحت الصحيفة: "طلب سون قوبل بالرفض من قبل بعض اللاعبين الأصغر سنًا، ليحدث عراكًا بالأيدي كان ضحيته سون الذي أصيب في إصبعه".

وظهر سون مرتديًا ضمادة على إصبعه خلال المباراة الأخيرة لتوتنهام أمام برايتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

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