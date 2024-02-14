لن أخبرك قرار مبابي.. تشواميني: نتحدث عن كيليان داخل ريال مدريد

المصدر: البيان

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أكد الفرنسي أوريلين تشواميني،نجم ريال مدريد، أنهم يتحدثون عن الصفقة المحتملة، بضم مواطنه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، داخل غرف الميرنغي المغلقة.

وشارك تشواميني في الانتصار بنتيجة (1-0) في مواجهة لايبزيغ الألماني، مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ريد بول أرينا.

وسجل إبراهيم دياز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48، وقال تشواميني، عقب المباراة في تصريحات صحفية: "لم يخبرني مبابي بأي شيء عن انتقاله لريال مدريد، وحتى لو فعل ذلك فلن أخبركم".

وأضاف: "بالفعل نحن نتحدث عنه في غرفة تبديل الملابس، لأنه موضوع مهم، ونأمل أن تستقر الأمور في الأسابيع المقبلة".

ويلعب مبابي بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017، عندما انضم من موناكو مقابل 180 مليون يورو.

وكان مبابي على وشك الانتقال مجانًا إلى ريال مدريد في عام 2022 قبل أن يقرر تجديد تعاقده في اللحظات الأخيرة، لكن تقارير عديدة أكدت أنه سينتقل للملكي عقب الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

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