لايبزيغ يضع فينيسيوس ضمن قائمة تاريخية بجوار مبابي وميسي

المصدر: البيان

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انضم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لقائمة تاريخية بدوري أبطال أوروبا، بمشاركته في مباراة لايبزيغ، على ملعب ريد بول آرينا، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فقد وصل فينيسيوس لمباراته رقم 50 في دوري أبطال أوروبا، وأصبح خامس أصغر لاعب يصل إلى 50 مباراة في دوري أبطال أوروبا بعمر 23 عامًا و216 يومًا.

ويسبق فينيسيوس في القائمة كل من:

إيكر كاسياس (22 عامًا و155 يومًا)، وسيسك فابريجاس (22 عامًا و331 يومًا)، وكيليان مبابي (22 عامًا و339 يومًا)، وليونيل ميسي (23 عامًا و166 يومًا)

يذكر أن ريال مدريد فاز على لايبزيغ في لقاء الأمس بهدف نظيف أحرزه إبراهيم دياز، في الدقيقة 48.

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