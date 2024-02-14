العرب ينقذون الأرجنتين من فعلة ميسي

المصدر: البيان

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يدرس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، العديد من الخيارات لخوض مباريات الأجندة الدولية الخاصة بشهر مارس المقبل، بعد الأزمة الاخيرة لليونيل ميسي قائد التانغو.

وكان ميسي اعتذر عن الظهور في مباراة استعراضية أقيمت مؤخرًا في هونغ كونغ رفقة فريقه إنتر ميامي بداعي الإصابة، مما تسبب في حالة غضب جماهيرية كبيرة ضد النجم الأرجنتيني.

وبناء على ذلك، أصدر الاتحاد الصيني لكرة القدم، بيانًا رسميًا قبل أيام قليلة، أكد خلاله التراجع عن تنظيم أي مباراة يشارك فيها ميسي، وبالتالي، تم إلغاء المباراتين الوديتين للمنتخب الأرجنتيني في الصين أمام نيجيريا وكوت ديفوار خلال الشهر المقبل.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الأرجنتيني جاستون إيدول عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" فإن اتحاد كرة القدم الأرجنتيني سيحدد كل ما يتعلق بالأجندة الدولية خلال مارس المقبل، في غضون ساعات قليلة.

وأوضح أن الفكرة حتى الآن هي الإبقاء على مواجهتي نيجيريا وكوت ديفوار ولكن في مكان آخر، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا بحث العديد من الخيارات في الشرق الأوسط مثل السعودية وقطر، وسيكون الخيار الثالث هو خوض المواجهات بالولايات المتحدة الأمريكية.

لكن رغم ذلك، أشار الإعلامي الأرجنتيني إلى أنه لم يتم التأكد من الحفاظ على مواجهتي كوت ديفوار ونيجيريا بالوقت ذاته، لذا فإن القرار سيتم اتخاذه خلال ساعات قليلة.

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