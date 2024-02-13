بـ270 مليون يورو..الأندية الفرنسية الأكثر انفاقاً في سوق الانتقالات الشتوية

المصدر: وكالات

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أظهر تقرير عن الانتقالات الدولية نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء أن الأندية الفرنسية كانت الأكثر إنفاقا خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2024، مع قرابة 270 مليون يورو.

وهو ضعف المبلغ الإجمالي الذي دفعته الأندية الفرنسية العام الماضي خلال فترة الانتقالات نفسها، بزيادة قدرها 121.1 في المئة مقارنة مع شهر يناير 2023.

كما انها المرة الأولى منذ عام 2017 التي تتفوق فيها دولة أخرى على الأندية الانكليزية التي انفقت 170 مليون يورو هذا الشتاء، في ترتيب الاكثر انفاقا.

وبشكل عام، كان الدوري الانجليزي أكثر تحفظاً بعد موجة من عمليات الاستحواذ، لا سيما تحت قيادة تشلسي الذي انتقلت ملكيته إلى كونسورتيوم يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجليس دودجرز للبيسبول.

وفي الاتجاه الآخر، حصلت البرازيل على أكبر قدر من رسوم الانتقالات (حوالي 233 مليون يورو).

وتم تسجيل 4716 آلاف صفقة على مستوى العالم بمبلغ إجمالي قدره 1.35 مليار يورو، أي أقل بنسبة 8.2 في المئة عما كان عليه في يناير 2023، وهو ما يمثل، رغم ذلك، ثاني أعلى إجمالي في التاريخ لنافذة انتقالات شتوية.

ولدى اللاعبات، تم تحطيم رقم قياسي جديد بإنفاق 1.94 مليون يورو في يناير 2024، بزيادة قدرها 165.5 في المئة مقارنة مع العام الماضي.

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