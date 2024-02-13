نجم مانشستر سيتي: الأموال والإعلانات وراء فوز ميسي بالكرة الذهبية

المصدر: البيان

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يعتقد الإسباني رودري، نجم وسط مانشستر سيتي، أن جائزة "الكرة الذهبية" التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، يحسمها التسويق وعوامل أخرى.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، قد حقق جائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة، في عام 2023، متفوقا على الثنائي إيرلينج هالاند وكيليان مبابي.

وأثار فوز ميسي بالجائزة الكثير من الجدل، خاصة بعد الموسم الرائع الذي قدمه هالاند مع السيتي، وتحقيقه الثلاثية التاريخية مع جائزتي هداف البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الصدد، قال رودري الذي حل خامسا في سباق الكرة الذهبية لعام 2023، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "لست مندهشا، هذا أمر طبيعي.. أتفهم جيدا كيف تسير الأمور على صعيد الجوائز الفردية".

وأضاف: "الأمر يعتمد على التسويق والمال والإعلانات.. كان هناك لاعبو خط وسط من قبل، كانوا إسبانيين أيضا، ولم يحصلوا على ما يستحقونه.. هل تفهم ما أقصد؟ (يقصد تشافي وإنييستا)".

وتابع: "ما يهمني في نهاية المطاف، هو ما حققته بشكل جماعي".

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