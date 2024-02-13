غوارديولا عن هالاند: فعل ما لم يفعله ميسي

المصدر: البيان

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أوضح بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن الترحيب الحار الذي قدمه لاعبو الفريق لجميع الصفقات الجديدة ساعد في تألق هالاند، في أول موسم له مع النادي.

وقدم هالاند مستوى مذهلاً مع مانشستر سيتي، الذي انضم له في صيف 2022 قادمًا من دورتموند، خاصة الموسم الماضي الذي شهد تسجيله 52 هدفًا في جميع المسابقات، وكان عنصرًا رئيسيًا في تتويج الأزرق السماوي بالثلاثية التاريخية، الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ هالاند هذا الموسم بطريقة مماثلة قبل أن يغيب لمدة شهرين بسبب إصابة في القدم، لكنه أصبح الآن جاهزًا مرة أخرى، وشهدت عودته تسجيل هدفي مانشستر سيتي خلال فوزه 2-0 على ضيفه إيفرتون بالدوري الإنجليزي، السبت الماضي.

وانفرد هالاند بصدارة ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 16 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وسئل غوارديولا في مؤتمره الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد مضيفه كوبنهاغن الدنماركي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، عن أداء هالاند الرائع.

وأجاب: "بالطبع، لقد جاء إلى هنا بعد أن فزنا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين على التوالي، وتأقلم بشكل، أعتقد أن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين هنا، وشخصيات جيدة تحتضن اللاعبين الجدد، مثل هذا الموسم، ماتيو كوفاسيتش، جيريمي، ماتيوس، جوسكو احتاجوا في الواقع إلى يوم واحد لكي يصبحوا جزءا من الفريق".

وأضاف: "يأتي هذا لأننا نملك قائدا وطاقما رائعين وهذا ما شعر به هالاند، وفور وصوله كان جزءًا من هذه المجموعة، نحن لا نضغط عليه ونقول إن عليك تسجيل الأهداف، قلنا تأقلم مع ما نقوم به والباقي سيأتي بشكل طبيعي".

وزاد: "هالاند قوي ذهنيًا وبعد هدف واحد، يريد الثاني ثم الثالث، أرقامه في عمره بدوري أبطال أوروبا حتى ميسي لم يحققها في مثل سنه، إنه لا يصدق".

وواصل: "لقد سجل الأهداف في كل مكان طوال الوقت، لديه عقلية وسمات ومهارات مميزة ونحن سعداء بوجوده وبعودته بعد شهرين من الغياب".

وأردف غوارديولا: "لقد مر وقت طويل، مثل كيفين دي بروين الذي غاب لمدة 5 أشهر لكنهما عادا الآن، ونحن سعداء حقًا".

وتمثل مباراة اليوم عودة كوبنهاغن للمنافسات هذا العام بعد عطلة شتوية طويلة، وفي تناقض حاد، يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحلق على خلفية فوزه في 10 مباريات متتالية بمختلف المسابقات.

ورغم ذلك، يعتقد غوارديولا أن هذه المرحلة من دوري الأبطال ليست سهلة دائمًا، حيث قال: "تخبرني تجربتي أن مباراة الذهاب في دور الـ16 تكون صعبة دائما، الاستثناء كان سبورتنغ لشبونة البرتغالي قبل عامين عندما فزنا 5-0، لكننا سجلنا أهدافنا من 6 فرص".

وأتم غوارديولا حديثه: "دائما أكن احتراما كبيرا للمباراة الأولى في دور الـ16".

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