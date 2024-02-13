برشلونة ينتظر إقالة المدرب الجديد من منصبه الحالي لخلافة تشافي

المصدر: البيان

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كشف تقرير صحفي إسباني عن اسم جديد في قائمة المرشحين لخلافة تشافي هيرنانديز، على مقعد المدير الفني لبرشلونة، خلال الموسم المقبل.

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن تدريب البارسا، بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يريد مدربا صاحب مكانة كبيرة، وإن إمكن فاز من قبل بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة: "كان حلم لابورتا دائما هو يورجن كلوب، وستحاول الإدارة الجلوس معه لمحاولة إقناعه، خاصة أنه سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري".

وتابعت سبورت: "الخيار الآخر هو توماس توخيل المدير الفني الحالي لبايرن ميونخ، الذي كان خيارا مستحيلا قبل عدة أسابيع".

وبينت: "لكن برشلونة بات يشعر بأنه يمكن التعاقد معه، خاصة أنه يعيش الكثير من الأزمات مع النادي البافاري".

وأشار التقرير إلى أن توخيل يميل دائما إلى العمل في الليغا، وإذا بذلت إدارة برشلونة جهدها وعرضت مشروعا جيدًا على المدرب الألماني، فمن المؤكد أنه سيقدر ذلك.

وأفادت الصحيفة بأن برشلونة يريد إنهاء قرار خليفة تشافي على الأكثر في الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

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