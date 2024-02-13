لا نسعى للثلاثية من جديد.. هالاند يوجه صدمة لجماهير مانشستر سيتي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدم النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، جماهير ناديه، بشأن طموح فريقه هذا الموسم.

ونجح مانشستر سيتي الموسم الماضي، في تحقيق الثلاثية التاريخية لأول مرة في تاريخ النادي، قبل تحقيق لقبي السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

واعترف هالاند، بأن فريقه لا يسعى إلى تحقيق الثلاثية من جديد، خلال الموسم الحالي، وسئل هالاند، ما إذا كان السيتيسينز يسعى إلى تكرار الثلاثية هذا الموسم، وأجاب في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لا، لن نفعل ذلك".

وعن الإصابة التي أبعدته عن الملاعب أكثر من شهرين، قال هالاند: "لقد كان الأمر مروعًا، أنا حقًا لا أحب ذلك، لكنه يجعلك تقدر الذهاب إلى التدريب، كما يجعل عقلك يفكر بشكل مختلف".

وختم: "كان من الجيد أن ألعب مجددًا، وكان شعورًا رائعًا بالفوز أمام إيفرتون، لقد تدربت بقدمي اليمنى، وكان ينبغي علي أن أسجل هدفًا كهذا في مباراتنا الماضية أمام برينتفورد، لذا فهذا يظهر تحسنًا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز