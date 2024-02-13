أولمبياد باريس 2024 تفتح ذراعيها أمام ميسي

المصدر: وكالات

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شرّع خافيير ماسكيرانو مدرب المنتخب الأرجنتيني المتأهل لأولمبياد باريس 2024، الباب أمام النجم ليونيل ميسي، في حال رغب الأخير في الانضمام إلى صفوفه كأحد 3 لاعبين فوق 23 عامًا.

وكانت الأرجنتين، حجزت إحدى تذكرتي قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لأولمبياد باريس المقرر من 26 يوليو حتى 11 أغسطس بعد فوزها على البرازيل (1-0) في كَراكاس، ما حرم المنتخب الفائز بذهبية الأولمبيادين الأخيرين في ريو 2016، وطوكيو 2020 من التأهل للألعاب الصيفية.

وتوجت الأرجنتين بذهبية أولمبيادي أثينا 2004 مع المهاجم كارلوس تيفيز، والمدرب مارسيلو بييلسا، وبكين 2008 بقيادة ميسي.

وعلّق ماسكيرانو الذي لعب إلى جانب ميسي بقميصي الأرجنتين وبرشلونة الإسباني، قائلاً "الجميع يعرف علاقتي مع ليو، الباب مشرّع للانضمام إلينا".

وتنص القوانين على إمكانية تعزيز المنتخبات الأولمبية ما دون 23 عامًا بـ 3 لاعبين تتجاوز أعمارهم هذا الحد.

وتحدث ماسكيرانو في وقت سابق عن إمكانية إسناد إدارة المنتخب الأولمبي، إلى مدرب المنتخب الأول المتوج بمونديال قطر 2022 ليونيل سكالوني.

وانتزعت الباراغواي البطاقة الثانية لأمريكا الجنوبية في الأولمبياد بفوزها على فنزويلا (2-0)، لتحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، متقدمة بفارق نقطتين على الأرجنتين و4 نقاط على البرازيل الثالثة، وتذيلت فنزويلا الترتيب مع نقطة واحدة.

وبلغت منتخبات البرازيل والأرجنتين والباراغواي وفنزويلا المرحلة النهائية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للأولمبياد، وهي مجموعة من أربعة منتخبات (أقيمت بنظام مباراة واحدة وليس ذهاباً وإياباً) تأهل عنها صاحبا المركزين الاول والثاني.

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