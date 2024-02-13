أغلى صفقة في التاريخ.. اتحاد جدة يعرض على صلاح 4 أضعاف راتبه مع ليفربول

المصدر: البيان

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يتمسك مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي، بالتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما سبق وأجرى عدة محاولات لحسم صفقة الفرعون المصري الصيف الماضي، لكنها لم تكلل بالنجاح.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن اتحاد جدة لم يستسلم ويخطط لتقديم عرض قياسي، من أجل الحصول على توقيع محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اتحاد جدة يجهز عرضًا ضخمًا بقيمة 235 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح، وإذا وافق الريدز، سيصبح صلاح أغلى صفقة انتقال على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، متفوقًا على صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2017، التي بلغت 222 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة، أن راتب صلاح مع اتحاد جدة سيكون 85 مليون يورو، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليًا في الدوري الإنجليزي.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، وذكرت عدة تقارير مؤخرًا بأن الريدز يحاول تحصين النجم المصري بعقد جديد، خوفًا من الأندية السعودية.

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