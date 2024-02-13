مان سيتي و«الملكي» يواجهان كوبنهاجن ولايبزج بدوري أبطال أوروبا اليوم

المصدر: برلين - د ب أ

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تنطلق اليوم منافسات دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمباراتين. ويلتقي مانشستر سيتي مع مضيفه كوبنهاجن، وريال مدريد مع مضيفه لايبزج، وتأهل مان سيتي «حامل اللقب» لهذا الدور بتصدره المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة «العلامة الكاملة»، فيما تأهل كوبنهاجن لدور الـ16 للمرة الأولى في آخر 13 عاماً.

ويتطلع ريال مدريد، الأكثر تتويجاً بلقب البطولة برصيد 14 لقباً، لتحقيق نتيجة إيجابية، عندما يواجه لايبزج، ويقدم «الملكي» حالياً موسماً استثنائياً، ويحتل قمة الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، كما تأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال بفوزه بمبارياته الست «العلامة الكاملة» في دور المجموعات .

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