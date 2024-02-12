رابطة الدوري الإيطالي تقرّر الإبقاء على 20 فريقاً

المصدر: وكالات

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مُنيت محاولات بعض الأندية الكبيرة في كرة القدم الايطالية لتقليص عدد فرق دوري الدرجة الاولى من 20 الى 18 بالفشل، ذلك عقب اجتماع عُقد في مقر رابطة الدوري في ميلان اليوم الإثنين.

وقالت الرابطة في بيان لها "تم تأكيد نظام الدوري الحالي المؤلف من 20 فريقاً".

وكشف تقرير إعلامي إيطالي انّ اندية انتر، يوفنتوس، ميلان وروما كانت الوحيدة التي صوّتت لصالح المقترح بتقليص عدد الفرق في "سيري أ"، فيما صوّتت الاندية الـ 16 الاخرى ضده.

وشكّلت فكرة تقليص عدد الفرق في دوري الدرجة الاولى الإيطالي مادة للاخذ والردّ منذ مدة، وذلك مع ارتفاع عدد المباريات التي تخوضها الاندية الكبرى ولاعبيها.

يأتي مسعى هذه الفرق الاربعة في ظل تغيير نظام دوري ابطال اوروبا وزيادة عدد المباريات، إذ سيتعين على الفرق ان تلعب مباراتين اضافيتين قبل تحديد مصير التأهل الى الادوار الاقصائية، مما جعل من روزنامة المباريات المزدحمة أصلاً، أكثر ازدحاماً.

الا انّ الفرق الايطالية الاقل تأثرا بالمسابقات القارية رفضت الموافقة على المقترح.

وقال رئيس نادي ليتشي سافيريو ستيكي دامياني الشهر الماضي "انا ضد هذه الفكرة على غرار كل الاندية المتوسطة والصغرى. لا افهم لم علينا تجاهل حق العديد من الفرق الاخرى بالحلم".

وأضافت رابطة الدوري أيضًا أنها وافقت على مقترح لاصلاحات في الكرة الإيطالية ستقدمه إلى الاتحاد المحلي للعبة الشهر المقبل.

وستطالب رابطة الدوري من الاتحاد الايطالي بمزيد من الاستقلالية في اجتماع عام استثنائي في 11 مارس، وهو نموذج للإدارة قال رئيس "سيري أ" لورنتسو كاسيني في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيكون مشابهاً للدوري الإنجليزي الممتاز.

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