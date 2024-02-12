انضمام لاعب جديد.. 7 لاعبين يغيبون عن تشيلسي أمام ليفربول

المصدر: البيان

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تلقى نادي تشيلسي ضربة جديدة، بعدما تأكد غياب لاعب آخر عن مواجهة ليفربول، في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتعرض المدافع الفرنسي بينوا بادياشيلي، لإصابة على مستوى الفخذ خلال مشاركته ضد أستون فيلا في كأس الاتحاد الإنجليزي، الأسبوع الماضي، وبحسب إذاعة "talk sport"، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها صاحب 22 عامًا، أوضحت أن الإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر.

وبذلك، فإن بادياشيلي سيغيب عن نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي يوم 25 فبراير الجاري، ويعاني تشيلسي هذا الموسم من كثرة إصابات لاعبيه، وعلى رأسهم ريس جيمس وويسلي فوفانا، الذي تعرض لإصابة ثانية في الرباط الصليبي.

ومن المتوقع أن يغيب عن الفريق اللندني 7 لاعبين على الأقل في نهائي كأس الرابطة بسبب تلك الإصابات.

يذكر أن هذه لا تعد الإصابة الأولى لبادياشيلي هذا الموسم، وذلك بعدما غاب عن مباريات فريقه حتى 25 نوفمبر الماضي، بسبب إصابات على مستوى الفخذ وأوتار الركبة.

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