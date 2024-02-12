تصميم يرمز للندن.. الكشف عن الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا (صور)

المصدر: البيان

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، عن الكرة التي سيلعب بها الأدوار المقبلة لدوري أبطال أوروبا، حتى المباراة النهائية.

ووفقًا للموقع الرسمي لـ "يويفا"، فإن الكرة الجديدة ستظهر في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى نهائي البطولة، مشيرًا إلى أن التصميم الخاص بالكرة يعود إلى المدينة المستضيفة للنهائي (لندن)، ويتضمن رسومات نابضة بالحياة تضم أسدين يتقاتلان.

وتابع: "يرمز الأسد إلى التاريخ والثقافة الغنية لإنجلترا وعاصمتها، كما أنه يمثل شجاعة وقوة اللاعبين وعظمة الكأس الأكثر شهرة في الكرة الأوروبية".

وأوضح موقع "يويفا" أن تصميم الكرة يتميز بمجموعة من تقنيات الأداء المصممة لتوفير دقة متناهية، بالإضافة إلى نسيج مبتكر على السطح، يمنح اللاعبين، المزيد من السيطرة على الكرة، ويوفر الطلاء الخارجي للكرة، التحكم الكامل فيها، بينما يضمن التصميم السلس، أداء متفوقًا لها في المباريات.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 في الأول من يونيو بلندن، على ملعب ويمبلي الشهير.









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