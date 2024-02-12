بطاقة «بوندسليغا» تبعد هامبورج عن مدربه

المصدر: وكالات

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انفصل هامبورج، عن مدربه تيم فالتر في أعقاب النتائج المتذبذبة التي يحققها الفريق، التي بسببها ارتفعت المخاوف من عدم تمكن الفريق من الصعود لدوري الدرجة الأولى "بوندسليجا" مرة أخرى.

واتخذ النادي، القرار في أعقاب الخسارة الثانية على التوالي على أرض الفريق (3-4) أمام هانوفر يوم الجمعة الماضي.

وذكر هامبورج أن المدرب المساعد ميرلين بولزين سيتولى تدريب الفريق في الوقت الحالي.

ويتواجد هامبورج، بطل أوروبا والبوندسليجا سابقا، في المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية، وهو المركز الذي يخوض صاحبه ملحق الصعود والهبوط.

بينما يصعد صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة للبوندسليجا.

وقال جوناس بولدت المدير الرياضي لهامبورج في بيان للنادي: "قمنا بتحليل عقب الخسارة المحبطة على أرضنا أمام هانوفر وتوصلنا لقرار أنه يجب علينا إجراء تغيير، لكي لا نخاطر بعدم تحقيق أهدافنا التي وضعناها للموسم".

كان هامبورج هبط للدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه في 2018، وفشل 5 مرات في العودة لدوري الدرجة الأولى.

وأنهى الفريق أول 3 مواسم في المركز الرابع، وفي عامي 2022، و2023 خسر في مباراة الملحق.

وتولى فالتر تدريب الفريق منذ عام 2021، وفقط 3 مدربين استمروا أكثر منه في منصبهم بالنادي في آخر 40 عاما وهم إرنست هابل (1981-1987)، وبينو مولمان (1992-1995)، وفرانك باجيلسدورف (1997-2001).

كان هامبورج قريبا من التضحية بفالتر، 48 عامًا، خلال أعياد الميلاد، لكنه حافظ على وظيفته في ذلك الوقت.

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