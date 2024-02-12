اجتماع عاجل لبرشلونة وإقالة تشافي تقترب

المصدر: البيان

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طالب عدد من أعضاء مجلس إدارة برشلونة بإقالة فورية لتشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني، عقب تعادل برشلونة مع غرناطة بنتيجة 3-3، أمس الأحد، في الجولة 24 من منافسات الدوري الإسباني.

وبحسب "راديو ماركا" الإسباني، عقد خوان لابورتا رئيس برشلونة اجتماعًا عاجلاً مع أعضاء مجلس الإدارة عقب مباراة البارسا وغرناطة، وأشارت الإذاعة إلى أن مصير تشافي كان القضية الرئيسية في الاجتماع، حيث إن قرار إقالته بات وشيكًا.

وأوضحت أن الاجتماع شهد الكثير من التوتر، وطلب العديد من الأشخاص بمجلس الإدارة من لابورتا أن يصدر قرار الإقالة على الفور، مشيرة إلى أن تشافي انضم بعد ذلك إلى الاجتماع، وتحدث بشكل مباشر مع لابورتا.

ووفقًا لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، حتى الآن سيستمر تشافي إلى مباراة سيلتا فيغو في الليغا، السبت المقبل، ولا يمكن ضمان بقائه عقب ذلك.

وكان تشافي هيرنانديز أعلن رحيله بشكل رسمي عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي.

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