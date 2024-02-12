لأول مرة منذ 20 عامًا.. البرازيل تفشل في التأهل للأولمبياد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فشل منتخب البرازيل في التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، لصالح نظيره الأرجنتيني الذي خطف بطاقة التأهل، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدورة الرباعية الختامية بتصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لدورة لأولمبياد باريس.

وفاز منتخب الأرجنتين على البرازيل بهدف دون رد، ليطيح بحامل لقب أولمبياد 2020، خارج منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس.

وجاء هدف منتخب الأرجنتين في شباك البرازيل، عن طريق رأسية لوتشيانو جوندو في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، ليقود التانغو إلى أولمبياد باريس 2024.

وأنهى منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا الدورة الرباعية برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة عن باراغواي التي ستواجه فنزويلا، فيما جمع منتخب البرازيل 3 نقاط فقط.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى، التي يغيب فيها المنتخب البرازيلي عن المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية منذ 20 عامًا، حيث كانت أخر مرة لم يشارك فيها راقصي السامبا بالأولمبياد نسخة 2004.

وجاء عدم تأهل البرازيل بمثابة أمر إيجابي بالنسبة لنادي ريال مدريد، حيث كانت الأولمبياد ستبعد لاعبه الجديد البرازيلي إندريك عن المشاركة مع الميرنغي، في فترة الإعداد الخاصة بالموسم الجديد.

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