برشلونة يخرج عن المألوف ويستهدف مدرب مدريدي لخلافة تشافي

المصدر: البيان

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يسعى نادي برشلونة للتوقيع مع أحد المدربين، المنتمين إلى الغريم التقليدي ريال مدريد، خلال الصيف المقبل، بعدما أعلن تشافي هيرنانديز رحيله بشكل رسمي عن تدريب البرسا نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة يسعون للتعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، ونجم ريال مدريد السابق.

وجاء في تقرير الصحيفة، أن تشابي نجل لاعب تاريخي للبارسا، وهو بيريكو ألونسو، كما أنه يتمتع بتقدير كبير في ألمانيا، بفضل قيادة ليفركوزن لصدارة البوندسليغا دون خسارة حتى الآن.

ونوهت: "برشلونة يبحث عن مدربه الجديد في ألمانيا، ولذلك تم ذكر أسماء مثل كلوب وفليك وتوخيل وناغلسمان ولوف، لكن ألونسو يحظى بإعجاب متزايد داخل البارسا".

ويرى مسؤولو برشلونة أن أسلوب ألونسو مناسب لما يريدون تطبيقه في الفريق الكتالوني، ويسعون إلى التحرك للتعاقد معه قبل الآخرين، وأوضحت الصحيفة أن ألونسو ارتبط بقيادة ريال مدريد وليفربول، لكن الميرنغي جدد عقد أنشيلوتي، لذا فإن الريدز يمثل الخطر الأكبر على برشلونة.

وأتمت الصحيفة، إن ألونسو لديه ذكريات مرتبطة ببرشلونة، بسبب أنه عاش طفولته في كتالونيا، حيث كان يعيش أولاً في برشلونة ثم انتقل إلى ساباديل، حيث لعب والده هناك أيضًا.

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