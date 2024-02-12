تشافي: لا يمكننا الفشل بعد الآن ولكن من الصعب التتويج بـ «الليغا»

المصدر: البيان

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برَّر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تعادل فريقه 3-3 أمام غرناطة، أمس الأحد، ضمن الجولة 24 من منافسات الليغا، في معقل البلوغرانا مونتغويك.

وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد ارتكبنا أخطاء لا يمكن السماح بها، وأثرت علينا مرة أخرى، لا يمكننا أن نفشل بعد الآن".

وأضاف: "الأخطاء الدفاعية تقتلنا وأثرت علينا هذا الموسم، من الصعب جدًا الفوز بالليغا خاصة بعد اليوم، الفارق كبير لكنه لا يزال غير مستحيل".

وتابع: "يجب تهنئة غرناطة ومدربهم على الأسلوب المكثف للغاية. بشكل عام كانت لدينا فرص لجعل النتيجة (2-0)، لكن غرناطة قام بعمل جيد، ليفاندوفسكي كاد أن يسجل الهدف الثاني وينهي المباراة، لكن هونجلا شتتها من على خط المرمى، وكانت فرصة ستغير كل شيء".

ونوه: "كان علينا أن نخوض المباراة بتركيز منذ الدقيقة الأولى، وعملنا على الجوانب الدفاعية هذا الأسبوع، لكن حدثت الأخطاء مرة أخرى".

وأتم تشافي: "حصدنا 7 نقاط من أصل 9 منذ أن أعلنت قرار رحيلي، وأعتقد أنه أمر جيد؛ حيث نصنع الفرص لكننا نرتكب الأخطاء، وتحدثت مع لابورتا عقب المباراة ورأيته متفائلاً كما هو الحال دائمًا".

ورفع برشلونة رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 13 نقطة في المركز 19.

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