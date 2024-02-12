تسديدة من هرنانديز تمنح ميلان الفوز 1-صفر على نابولي

المصدر: وكالات

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سجل تيو هرنانديز هدفا في الشوط الأول كان كافيا ليقود ميلان للفوز 1-صفر على ضيفه نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد ليواصل فريق المدرب ستيفانو بيولي مسيرة عدم الخسارة في المسابقة منذ بداية العام.

وسيطر المدافع الفرنسي على تمريرة عرضية رائعة من رافائيل لياو عند حافة منطقة الجزاء ليرسل تسديدة منخفضة استقرت في مرمى بييرلويجي جوليني حارس نابولي ليمنح ميلان التقدم في الدقيقة 25.

ومدد ميلان، ثالث الترتيب برصيد 52 نقطة، مسيرة عدم الخسارة في الدوري إلى تسع مباريات شملت سبعة انتصارات.

ويتخلف ميلان بفارق ثماني نقاط عن إنتر المتصدر، ونقطة واحدة عن يوفنتوس الثاني، ولكل منهما مباراة مؤجلة.

وقال بيولي في مؤتمر صحفي "عملنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول، ثم في الشوط الثاني فقدنا السيطرة على بعض المساحات، لكننا لم نتخيل ألا نستقبل أي شيء من نابولي، الذي يتمتع بجودة كبيرة".

وسافر فريق المدرب والتر ماتساري، تاسع الترتيب برصيد 35 نقطة، إلى ميلانو بدون المهاجم فيكتور أوسيمن الذي كان يلعب في نفس الوقت مع نيجيريا في نهائي كأس الأمم الأفريقية والتي خسرت 2-1 أمام ساحل العاج.

واضطر بيولي إلى إجراء تغيير مبكر بعد خروج المدافع دافيدي كالابريا من الملعب في الدقيقة 37 بسبب الإصابة ليدخل أليساندور فلورينزي بدلا من قائد ميلان.

وتحت أنظار لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا، حصل نابولي على فرصة مبكرة عندما مرر خفيتشا كفاراتسخيليا الكرة إلى المهاجم جيوفاني سيميوني داخل منطقة الجزاء لكن اللاعب الأرجنتيني سدد الكرة من لمسة واحدة بعيدا عن المرمى.

لكن ميلان كان الفريق الأفضل، وبعد أن سجل هرنانديز الهدف الأول، كاد لياو يضاعف النتيجة بعد ثلاث دقائق من تسديدة بعيدة تصدى لها جوليني.

وأظهر نابولي، الذي لم يطلق أي تسديدة على مرمى ميلان في أول 45 دقيقة، المزيد من العزيمة بعد الاستراحة لكن البديل ماتيو بوليتانو أهدر فرصة خطيرة عندما أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء بعد مرور ساعة من البداية.

وحصل نابولي على فرصة أخرى قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي حين أرسل يسبر ليندستروم لاعب وسط نابولي تمريرة عرضية اصطدمت في يان كارلو سيميتش ثم بالقائم، ليتفادى سيميتش تسجيل هدف بالخطأ في مرماه.

ولم يسجل نابولي أي هدف في آخر خمس مباريات خارج ملعبه في الدوري، وهي أطول سلسلة له على صعيد عدم تسجيل منذ 1979 والتي امتدت لست مباريات.

ويلعب نابولي في المباراة المقبلة أمام جنوة صاحب المركز 12 يوم السبت المقبل.

أما ميلان، الذي يستضيف ستاد رين يوم الخميس في الدوري الأوروبي، فيسافر لمواجهة مونزا في الدوري يوم 18 فبراير شباط الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، فاز فيورنتينا على أرضه 5-1 أمام فروزينوني ليحقق فوزه الأول في خمس مباريات بالدوري الإيطالي.

وتغلب بولوينا، خامس الترتيب، 4-صفر على ليتشي بينما فاز أتلانتا، الرابع في الترتيب، 4-1 على جنوة في مباريات أخرى أقيمت اليوم.

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