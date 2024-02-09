بسبب الغضب من ميسي..الصين تلغي مباراة ودية بين الأرجنتين ونيجيريا

المصدر: وكالات

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ألغى مسؤولو الرياضة في الصين مباراة كرة قدم ودية كانت مقررة في مارس المقبل بين الأرجنتين ونيجيريا في ظل الغضب المتزايد من النجم الأرجنتيني ميسي بسبب عدم مشاركته مع إنتر ميامي في مباراة ودية أقيمت في هونج كونج يوم الأحد الماضي.

وكان مقررا أن يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره النيجيري في مدينة هانجتشو الصينية في مارس المقبل قبل أن يلتقي منتخب ساحل العاج في بكين، لكن عدم مشاركة ميسي مع إنتر ميامي في مباراة الأحد أثار موجة من الغضب ضده بين الجماهير.

وأعلنت وكالة تاتلر آسيا الخاصة منظمة المباراة التي أقيمت في هونج كونج، أنها ستعيد 50 في المئة من ثمن التذاكر للجمهور بعد احتجاجات واسعة النطاق بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال المباراة بينما شارك في مواجهة مماثلة في اليابان بعدها بأيام فقط.

وتزايدت حالة الغضب اليوم الجمعة وأعلن مسؤولو الرياضة في هانجتشو أن مباراة الأرجنتين الودية أمام نيجيريا لن تقام.

وذكر المسؤولون في بيان "كحدث تجاري، تفاوضت شركة مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم حول إقامة مباراة ودية في مارس من هذا العام في مدينة هانجتشو.

"في ضوء الأسباب الحالية المعروفة بوضوح، وبحسب الجهات المعنية، فإن الظروف غير مواتية لإقامة المباراة الودية، وبناء عليه، قررنا إلغاء المباراة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المباراة الودية الأخرى للأرجنتين أمام ساحل العاج في بكين ستلغى أيضا أم لا.

ولم يرد الاتحاد الصيني لكرة القدم على الفور على رسالة عبر البريد الالكتروني تحمل طلبا بالتعليق، وقد أرسلت خارج أوقات العمل الطبيعية، كذلك لم يرد الاتحاد الأرجنتيني على رسالة مشابهة عبر البريد الالكتروني تحمل طلبا للتعليق.

وقالت وكالة تاتلر آسيا الخاصة في بيان عبر صفحتها على إنستجرام إنها تشعر "بأسف بالغ وخيبة أمل" بسبب خيبة الأمل التي تعرض لها الجمهور بعد جلوس ميسي على مقاعد البدلاء طوال مباراة الأحد الماضي."

واجتذبت مباراة هونج كونج 40 ألف مشجع ودفع بعضهم نحو خمسة آلاف دولار هونج كونج (640 دولارا أمريكيا) مقابل التذكرة الواحدة.

وقالت تاتلر آسيا إن جميع حاملي التذاكر التي بيعت من خلال القنوات الرسمية سيحصلون على 50 في المئة من الثمن.

وأكدت الوكالة إنها كانت على اتصال بحكومة هونج كونج من أجل حل المشكلة.

وقال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي إن الطاقم الفني والطبي لفريقه أقر بعدم إمكانية مشاركة ميسي في مباراة الأحد الماضي الودية في هونج كونج لأنه لم يكن في كامل اللياقة لكنه شارك بديلا في الدقيقة 60 في طوكيو في مواجهة بطل الدوري الياباني فيسل كوبي الأربعاء التالي.

وقالت تاتلر آسيا "علمنا أن ميسي لن يشارك في المباراة وطلبنا من ملاك إنتر ميامي وأدارته أن يطلبوا منه النهوض والتفاعل مع الجمهور وشرح أسباب عدم مشاركته في المباراة.

"(لكنه) لم يفعل. حقيقة أن ميسي و(لويس) سواريز شاركا في مباراة اليابان في السابع من فبراير يبدو وكأنه صفعة أخرى على الوجه."

وفي مباراة اليابان التي أقيمت في الاستاد الوطني في العاصمة طوكيو كانت هناك الكثير من المقاعد الخالية وباع المنظمون 28614 تذكرة فقط.

وانتقدت وسائل إعلام رسمية في الصين وسياسيون من هونج كونج وبعض مشجعي كرة القدم مشاركة ميسي في اليابان الأربعاء بينما قالت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للدولة إن غياب ميسي عن مباراة الأحد يطرح الكثير من الأسئلة حول معاملة هونج كونج بشكل مختلف.

وفي بيان قالت حكومة هونج كونج إن إعادة الأموال للجمهور يظهر أن تاتلر آسيا بذلت أقصى جهد لترتيب إعادة الأموال وأضافت أن كثيرين لديهم بعض الأسئلة حول ما حدث.

وأضاف البيان "تأمل الحكومة أن يقدم إنتر ميامي في النهاية تفسيرا معقولا لمواطني هونج كونج وللجمهور الذي جاء إلى هونج كونج من أجل مشاهدة المباراة."

وقالت تاتلر آسيا إن إنتر ميامي تعهد بأن يشارك أفضل لاعبيه ومنهم ميسي وسواريز القادم من أوروجواي لمدة 45 دقيقة إن لم تحدث أي إصابات.

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