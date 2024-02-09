كلوب يكشف موعد عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه يأمل أن يتمكن محمد صلاح نجم فريقه من العودة إلى التدريبات خلال الأسبوع المقبل إذ يتطلع قائد منتخب مصر للعودة سريعا من الإصابة.

وتعرض صلاح للإصابة في عضلات الفخذ خلال الشوط الأول من مواجهة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج، ليعود إلى ليفربول لتلقي العلاج قبل أن تودع مصر المسابقة من دور الستة عشر بخسارة ركلات الترجيح أمام الكونجو الديمقراطية.

وقال كلوب للصحفيين عن عملية تعافي صلاح قبل مواجهة بيرنلي غدا السبت "نأمل أن يتمكن من المشاركة في التدريبات الأسبوع المقبل.

"إنه يعمل بوتيرة كاملة الآن، لكن انظر، الأمر إيجابي. سيعود إما الأسبوع القادم أو الذي يليه. لكن إذا سألته، ستكون عودته الأسبوع المقبل".

ويتساوى صلاح مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (14 هدفا) وهو ما يجعله من أهم اللاعبين في ليفربول الساعي للفوز باللقب.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة متفوقا بنقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف الذي لعب مباراة أقل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز