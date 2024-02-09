رونالدو يتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم، بحصوله على 175 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي مع ناديه الحالي النصر السعودي.

وبحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن رونالدو لديه أيضًا مجموعة من عقود الرعاية، منها نايكي وأرماني، ونتيجة لذلك كان دخله العام الماضي 218 مليون جنيه إسترليني.

ويأتي في المركز الثاني جون رام لاعب الغولف، بفارق 57 مليون جنيه إسترليني عن رونالدو، حيث يجني دخل سنوي قدره 161 مليون جنيه إسترليني.

وجاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز الثالث بحصوله على 103 ملايين جنيه إسترليني، متقدمًا على ليبرون جيمس لاعب كرة السلة الأمريكي، صاحب المركز الرابع الذي يحصل على 99.8 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

واحتل النجم الفرنسي كيليان مبابي المركز الخامس بحصوله على 99.2 مليون جنيه إسترليني، وجاء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الهلال السعودي في المركز السادس بحصوله على 96 مليون جنيه إسترليني.

واحتل ستيف كاري لاعب غولدن ستيت واريورز المركز السابع بدخل سنوي قدره 78.5 مليون جنيه إسترليني، ثم يانيس أنتيتوكونمبو لاعب دوري السلة الأمريكي بـ 70.2 مليون جنيه إسترليني، وكيفن دورانت لاعب دوري السلة الأمريكي بـ 69 مليون جنيه إسترليني، وأخيرًا في المركز العاشر باتريك ماهومز لاعب كرة القدم الأمريكية بـ 66.9 مليون جنيه إسترليني.

قائمة الرياضيين الأعلى أجرَا في العالم

1. كريستيانو رونالدو (كرة القدم) - 218 مليون جنيه إسترليني.

2. جون رام (غولف) - 161 مليون جنيه إسترليني.

3. ليونيل ميسي (كرة القدم) - 103 ملايين جنيه إسترليني.

4. ليبرون جيمس (دوري السلة الأمريكي للمحترفين) - 99.8 مليون جنيه إسترليني.

5. كيليان مبابي (كرة القدم) - 99.2 مليون جنيه إسترليني.

6. نيمار (كرة القدم) - 96 مليون جنيه إسترليني.

7. ستيفن كاري (دوري السلة الأميركي للمحترفين) - 78.5 مليون جنيه إسترليني.

8. يانيس أنتيتوكونمبو (دوري السلة الأميركي للمحترفين) - 70.2 مليون جنيه إسترليني.

9. كيفن دورانت (دوري السلة الأميركي للمحترفين) - 69 مليون جنيه إسترليني.

10. باتريك ماهومز (كرة قدم أمريكية) - 66.9 مليون جنيه إسترليني..

11. لامار جاكسون (كرة قدم أمريكية) - 65.5 مليون جنيه إسترليني.

12. كريم بنزيما (كرة القدم) - 61 مليون جنيه إسترليني.

13. روري ماكلروي (غولف) - 61 مليون جنيه إسترليني.

14. تايغر وودز (غولف) - 61 مليون جنيه إسترليني.

15. ماكس فيرستاين (فورمولا 1) 59.5 مليون جنيه إسترليني.

16. شوهي أوهتاني (بيسبول) – 55.6 مليون جنيه إسترليني.

17. كانيلو ألفاريز (ملاكمة) - 52.4 مليون جنيه إسترليني.

18. إيرلينغ هالاند (كرة القدم) - 50 مليون جنيه إسترليني.

19. لويس هاميلتون (فورمولا 1) - 49.2 مليون جنيه إسترليني.

20. ماكس شيرزر (بيسبول) - 48.2 مليون جنيه إسترليني.

21. داميان ليلارد (كرة السلة) - 47.8 مليون جنيه إسترليني.

22. كلاي طومسون (كرة السلة) - 47.7 مليون جنيه إسترليني.

23. محمد صلاح (كرة القدم) - 44.4 مليون جنيه إسترليني.

24. أنتوني جوشوا (ملاكمة) - 43.6 مليون جنيه إسترليني.

25. راسل وستبروك (كرة السلة) - 42.8 مليون جنيه إسترليني.

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