في بيان رسمي.. «فيفا» يوضح حقيقة استخدام البطاقة الزرقاء

المصدر: البيان

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رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أنباء استخدام البطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم الكبيرة في الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير في الساعات الأخيرة أن البطاقة الزرقاء سيتم استخدامها في المباريات الكبيرة، بهدف طرد اللاعب لمدة 10 دقائق في حال قام بخطأ تكتيكي أو اعترض على حكم اللقاء.

وفي بيان رسمي، نفى "فيفا" الأنباء المنتشرة بإمكانية تطبيق قانون البطاقة الزرقاء في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفكرة ستخضع لاختبارات في البداية.

وقال بيان "فيفا": "يرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم في توضيح أن التقارير حول استخدام ما يسمى بالبطاقة الزرقاء في مباريات كرة القدم الكبيرة غير صحيحة وسابقة لأوانها".

وأضاف البيان: "أي تجارب من هذا القبيل حال تنفيذها يجب أن تقتصر على الاختبار بطريقة مسؤولة على المستويات الأدنى، وهو الموقف الذي يعتزم فيفا التأكيد عليه عند مناقشة هذا البند من جدول الأعمال في الجمعية العامة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في 2 مارس".

وقالت صحيفة "تيليغراف"، أن مشرعي كرة القدم في مجلس فيفا “IFAB” وافقوا رسميًا على تجربة البطاقة الزرقاء في كرة القدم، وأكملت أن البطاقة الزرقاء سيتم إشهارها في المباريات من أجل طرد اللاعب على أثره لمدة 10 دقائق في حال قام بخطأ تكتيكي أو اعترض على حكم اللقاء.

وأوضحت، إنه في حال حصول اللاعب على بطاقة زرقاء مرتين في المباراة، هذا يعني رسميًا حصوله على كارت أحمر (نفس فكرة البطاقة الصفراء)، ويُطرد من المباراة، وأخيرًا، حال حصول اللاعب على كارت أزرق وكارت أصفر في المباراة هذا يعني رسميًا على حصوله على كارت أحمر (نفس فكرة البطاقة الصفراء).

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