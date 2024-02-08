إسبانيا بالمجموعة الرابعة بدوري الأمم الأوروبية ومواجهة نارية بين فرنسا وإيطاليا

المصدر: وكالات

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أسفرت قرعة المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم التي أجريت اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس، عن وقوع منتخب إسبانيا حامل لقب المسابقة في الموسم الماضي، في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الدنمارك وسويسرا وصربيا.

كما أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الألماني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات هولندا والمجر والبوسنة والهرسك، فيما تواجد منتخب فرنسا حامل لقب الموسم قبل الماضي في المجموعة الثانية مع منتخبات بلجيكا وإيطاليا وإسرائيل.

وستضم المجموعة الأولى من البطولة منتخبات كرواتيا، وصيف نسخة الموسم الماضي، مع البرتغال وبولندا واسكتلندا.

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