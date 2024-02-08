2.65 مليار دولار جوائز الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا

المصدر: وكالات

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) انه سيدفع على الأقل 65ر2 مليار دولار كجوائز للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، والتي سيتم زيادة عدد الفرق المشاركة بها إلى 36 فريقا بداية من الموسم المقبل.

وكان مجموع الجوائز التي تقدم للأندية يقارب 15ر2 مليار يورو من عام 2021 فصاعدا، ولكن المبغ الإضافي سيتم توزيعه على الفرق الأربعة الإضافية التي تشارك، وهو الأمر الذي سيضمن مشاركة كل فريق في 8 مباريات على الأقل في البطولة بدلا من ست مباريات.

وحاليا، يمكن للفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا توقع حصوله على 140 مليون دولار من يويوفا.

وذكر يويفا أنه سيخصص ما لا يقل عن 74ر4 مليار دولار من الإيرادات المتوقعة لكل مسابقات أندية الرجال بداية من الموسم المقبل.

وتبلغ قيمة صندوق جوائز الدوري الأوروبي 608 مليون دولار فيما تبلغ جوائز دوري المؤتمر 307 مليون دولار.

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