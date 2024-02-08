تشيفرين يوجه انتقادات شديدة لدوري السوبر

المصدر: وكالات

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دعا السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى الوحدة في كرة القدم دفاعًا عن نموذج قائم على التضامن، في مواجهة "أولئك الذين يريدون الانقسام من خلال الحديث عن السوق الحرة للاستمرار في زيادة غرورهم ونفوذهم وأموالهم".

وجاءت تصريحات تشيفرين في مداخلته الأولى بالمؤتمر الثامن والأربعين للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المنعقد اليوم الخميس في باريس، حيث أشار إلى أن المنظمة تحتفل بعيد ميلادها السبعين هذا العام، وهو الوقت الذي ساعد فيه في بناء ذلك النموذج الأوروبي، بالقيم والتضامن والصعود والهبوط.

وأكد "نحن بحاجة إلى الوحدة الأوروبية لأننا لا نملكها. كرة القدم الأوروبية تمثل أحد رموز أوروبا. الوحدة هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن ينقذنا، حتى في كرة القدم".

ووجه تشيفرين انتقادات شديدة لدوري السوبر والمروجين له الذين "يريدون كسب المزيد من المال والسلطة والهيبة ويريدون أن يكونوا في مكانة أعلى"، وتحدث عن نسخة محدثة من دوري أبطال أوروبا بها مزيد من المساواة والمزيد من المال.

ووجه رئيس يويفا كلمة خاصة لكارل هاينز رومينيجه، الذي يترك اليوم منصبه في اللجنة التنفيذية كممثل للاتحاد الأوروبي للأندية، وأكد "أنت تحب كرة القدم وكرة القدم تحبك".

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