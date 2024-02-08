دعونا نفعلها معًا بطريقة موحدة.. رئيس «فيفا» يجدد طلبه بالعمل على وقف العنصرية

المصدر: البيان

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طالب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مجددًا بالعمل من أجل مكافحة العنصرية في ملاعب كرة القدم، وأي مكان بالعالم.

وقال جياني إنفانتينو في كلمته أمام كونغرس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم المنعقد في باريس، اليوم الخميس: "ما أقترحه عليك هو أن نعمل معًا، في الأشهر الثلاثة المقبلة، قبل انعقاد كونغرس فيفا".

ومن المقرر أن يعقد كونغرس فيفا بالعاصمة التايلاندية بانكوك 17 مايو المقبل.

وأضاف رئيس فيفا: "دعونا نعمل معًا قبل انعقاد كونغرس المقبل في بانكوك، نجتمع جميعًا بقرار قوي، متحدين جميعًا معًا".

وأتم: "جميع الاتحادات الأعضاء للفيفا البالغ عددها 211 دولة تعمل من أجل مكافحة العنصرية، دعونا نوقف العنصرية، دعونا نوقفها الآن، دعونا نفعل ذلك معًا بطريقة موحدة".

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