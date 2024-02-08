وفاة أفضل مشجع لكرة القدم في العالم لعام 2022

المصدر: أ ف ب

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توفي الأرجنتيني كارلوس «تولا» باسكوال، أحد أشهر مشجعي كرة القدم في العالم، والحائز على جائزة «فيفا الأفضل» (ذي بيست) عام 2022، عن عمر ناهز 83 عاماً، وفقاً لما أعلن نادي روزاريو سنترال الذي كرّس له حياته.

ورافق «تولا»، الذي اشتهر بطبلته الكبيرة، منتخب الأرجنتين إلى 13 مونديالاً حتى قطر 2022، وشهد تتويج «ألبيسيليستي» بألقابه الثلاثة أعوام 1978 و1986 و2022.

وقبل عام، فاز «تولا» بجائزة المشجعين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» للأفضل، نيابة عن الجماهير الأرجنتينية، وتسلَّمها شخصياً لأنه «أسر العالم كله» في كأس العالم 2022، و«خلق أجواء دافئة وملونة»، وجلب «طاقة إضافية» للمنتخب، على حد تعبير «فيفا».

وقال «تولا» حينها: «كانت الأرجنتين حزينة بعض الشيء، ومنح المنتخب الناس فرحة هائلة»، مرسلاً «تحية إلى جميع المشجعين في العالم. الشغف بكرة القدم غير عادي». قبل أن يتردد صدى طبلته الشهيرة على المسرح الذي استضاف الحدث.

وتابع «تولا» كأس العالم لأول مرة في ألمانيا عام 1974، وهو العام الذي اكتسب فيه سمعته حين التقط صورة مع الرئيس آنذاك خوان دومينغو بيرون الذي أهداه آلته الموسيقية.

ونعى روزاريو سنترال «تولا» الذي أدان العنف في الملاعب عبر حسابه على منصة «إكس»، قائلاً: «ينعى نادي روزاريو سنترال أتلتيكو كارلوس (تولا) باسكوال، المشجع (كانيي) (الاسم المستعار لمشجعي روزاريو) الذي حمل شغف (أوريازول) في جميع أنحاء العالم».

وتابع: «من الآن فصاعداً سيستمر دعمه لنا بطبلته المميزة من المدرج العلوي» السماء.

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