مبتسم في اليابان وعابس في الصين.. حدة الغضب تتزايد صوب ميسي

المصدر: البيان

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يبدو أن الجدل المتعلق بعدم خوض لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراة في هونج كونج لن يهدأ، حيث أبدى الكثيرون في الصين على وسائل التواصل الاجتماعي استياءهم الشديد من عدم مشاركته في اللعب.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن تصريحات كينيث فوك، عضو المجلس التشريعي للرياضة في هونج كونج، تصدرت قائمة أكثر الموضوعات تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو" اليوم الأربعاء، حيث اتهم فيها ميسي وناديه إنتر ميامي الأمريكي، بعدم احترام الجماهير المحلية.

وكان هناك موضوع شائع آخر بعنوان "فوضى ميسي".

وقارن العديد من المعلقين سلوك ميسي في هونج كونج وسلوكه في اليابان، حيث من المقرر أن يلعب في مباراة ودية مساء اليوم الأربعاء.

وفي مؤتمر صحفي عقد في طوكيو مساء الثلاثاء، قال اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني إنه شعر بتحسن ويأمل التمكن من خوض اللقاء.

وأوضح ميسي أنه ظل على مقاعد البدلاء في المباراة التي أقيمت بهونج كونج بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة.

وذكر تعليق لاقى تأييدا كبيرا "مبتسم في اليابان ولكن عابس في الصين، ما الذي يمكنني قوله؟".

وفي تطور آخر يشير إلى تزايد حدة الجدل خارج هونج كونج، تساءل هو شيجين، رئيس تحرير "جلوبال تايمز" الصينية سابقا عن سبب عدم لعب ميسي للمباراة.

ويمكن أن يتسبب الغضب الجماهيري في تهديد شراكة ميسي مع العلامات التجارية الصينية. وقامت مئات من الجماهير الصينية بالتعليق بكثرة على منشور لميسي على "ويبو" يروج فيه لمشروب صيني، وطالب الكثيرون الشركة بقطع العلاقات مع اللاعب الأرجنتيني.

وبينما لا يوجد أي تصريح رسمي من السلطات الصينية، ذكرت حكومة هونج كونج في بيان أن السلطات والجماهير شعروا بحزن شديد لأن ميسي لم يتمكن من اللعب في المباراة الودية ولم يشرح سبب غيابه عن المباراة للجماهير رغم طلبهم.

وكانت آخر مباراة شارك فيها ميسي، 36 عاما، في الصين في حزيران/يونيو الماضي، عندما قاد المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية أمام أستراليا.

ويتوقع أن يعود ميسي للصين مع المنتخب الأرجنتيني لخوض مباريات ودية أمام نيجيريا وكوت ديفوار وفقا لما ذكره الاتحاد الأرجنتيني.

من المقرر أن يلعب ميسي مع إنتر ميامي أمام فيسيل كوبي في استاد اليابان الوطني في وقت لاحق من اليوم.

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