مرحلة واحدة تفصل فابريجاس عن تدريب برشلونة

المصدر: البيان

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فتح الإسباني سيسك فابريجاس نجم برشلونة وأرسنال السابق، الباب أمام إمكانية تولي تدريب الفريق الكتالوني مستقبلًا، عدما قرر تشافي هيرنانديز المدرب الحالي لبرشلونة، الرحيل عن تدريب البارسا عقب نهاية الموسم الجاري.

ويعمل فابريجاس في الوقت الحالي مدربًا في كومو، أحد أندية دوري الدرجة الثانية في إيطاليا، الذي يملكه أيضًا.

وقال فابريجاس، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنه شيء لا يمكن معرفته الآن (موعد تدريب برشلونة)، أعتقد أنه يجب علي أولًا أن أحصل على بعض الخبرات التدريبية".

وأضاف: "أن تكون مدربًا لنادٍ مثل برشلونة، هذا يضع ضغطًا كبيرًا عليك، وذلك ما حدث مع تشاف، يمكن للجميع أن يقيموك، هناك مدربين لا يحظون بتقدير كبير رغم المجهود الذي يبذل يوميًا".

وتابع: "لا يمكنني أن أتحدث عن الضغوط التي عاشها تشافي بنفسه، هو الوحيد الذي يستطيع أن يقول ذلك، هو من يستطيع أن يقول ما هي الضغوط التي لم ينجح في التغلب عليها".

وأكمل: "لقد واجهنا الكثير من التحديات كلاعبين، لكن ليس كمدربين، تشافي كلاعب يريد دائمًا الفوز ويؤمن بما يفعله".

وأردف: "تشافي قام بتصعيد العديد من اللاعبين وساهم في تطويرهم أكثر من رونالد كومان، لكن تدريب برشلونة في النهاية وهو أحد أكبر 3 أندية في العالم يمثل ضغطًا مرتفعًا للغاية".

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