ميسي يأمل في اللعب في ودية طوكيو بعد أزمة هونج كونج

المصدر: وام

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بعدما أصاب عددا كبيرا من المشجعين في هونج كونج بخيبة أمل بغيابه عن مباراة كرة ودية، فتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الباب أمام إمكانية المشاركة في لقاء ودي يخوضه فريقه إنتر ميامي في طوكيو قائلا إنه "تحسن كثيرا" مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

ولازم اللاعب الأرجنتيني مقاعد البدلاء في المواجهة المرتقبة التي أقيمت على ملعب هونج كونج الذي امتلأ عن آخره بالمشجعين فيما أصبح أزمة علاقات عامة بالنسبة للفريق المنافس في الدوري الأمريكي ومنظمي المباراة.

وفي حديثه لوسائل الإعلام لأول مرة بعدما أطلقت الجماهير صيحات استهجان ضد الفريق وديفيد بيكام المالك الشريك، قال ميسي اليوم الثلاثاء إن عدم قدرته على اللعب أصابته "بخيبة أمل" مشيرا إلى أن غيابه جاء نتيجة تورم في العضلة الضامة.

وأبلغ اللاعب البالغ عمره 36 عاما مؤتمرا صحفيا في أحد فنادق طوكيو "في هونج كونج، أجرينا مرانا مفتوحا وشاركت إذ كان هناك عدد كبير من المشجعين... وأردت أن أكون هناك وأشارك.

"لكن الحقيقة أن الآلام كانت لا تزال موجودة وكان من الصعب جدا أن ألعب. يمكنني أن أتفهم أن الناس كانت تتطلع للمباراة وآمل أن تسنح لي فرصة أخرى للعب في هونج كونج".

لكن قائد إنتر ميامي، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022، لم يفصح ما إذا كان سيشارك في مباراة ودية أمام فيسل كوبي بطل اليابان غدا الأربعاء.

وقال "بالنسبة للغد، لا أعرف، سنحتاج أن نرى سير المران اليوم. ما زلنا لا نعرف إذا ما كنت سأتمكن من المشاركة، لكنني بحالة أفضل بكثير مقارنة بالأيام الماضي وأريد أن أتمكن من اللعب".

وتحدث ميسي في المؤتمر الصحفي منفردا بعد إلغاء مشاركة بيكام والمدرب تاتا مارتينو وزملائه في الفريق سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز في اللحظات الأخيرة.

وبخلاف ما حدث في هونج كونج، لم تنفد التذاكر قبل يوم واحد من المباراة، بعدما طرحت للبيع في أواخر ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأبدى المشجعون اليابانيون سعادتهم برؤية اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات إذ تحدوا البرد لمشاهدته في حصة تدريبية خارج العاصمة اليابانية لحاملي التذاكر الخاصة.

وقالت ميكو توميشيما (32 عاما)، والتي ستصطحب ابنها إلى المباراة كهدية عيد ميلاده العاشر "أصبحت من مشجعيه قبل عامين عندما بدأ ابني يلعب كرة القدم".

وسافرت أم أخرى رفقة ابنها لنحو 500 كيلومتر لتحقق إحدى أمنياتها بمشاهدة ميسي.

وقالت يوكي أونو واقفة إلى جوار ابنها تايري "عندما عرفنا أنهم قادمون، قررنا حينها أن علينا أن نذهب، حتى إذا اضطر للتغيب عن المدرسة.

"لم نتمكن من فعل ذلك عندما جاء باريس سان جيرمان (فريق ميسي السابق) إلى اليابان وكان هذا محبطا جدا. كنا نظن أن هذه ربما الفرصة الأخيرة لذا قررنا أن علينا أن نراه".

وتقام المباراة على الملعب الوطني في اليابان في السابعة مساء (1000 بتوقيت جرينيتش) من يوم الأربعاء.

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