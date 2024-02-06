الأسود غير المروضة تتمسك بإيتو

المصدر: البيان

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رفض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الاستقالة التي تقدم بها صامويل إيتو من رئاسة الاتحاد.

وأصدر الاتحاد الكاميروني بيانًا رسميًا عقب الاجتماع الذي عقده المجلس، أمس الإثنين، لتقييم أداء منتخب (الأسود غير المروضة) في كأس أمم إفريقيا، التي تقام حاليًا في كوت ديفوار.

وودع منتخب الكاميرون البطولة القارية من الدور ثمن النهائي على يد نيجيريا، بالخسارة 0/2، وأكد البيان الصادر عن الاتحاد الكاميروني، أن إيتو قدم استقالته في بداية الاجتماع، ودعا المجلس لتقديم استقالة جماعية.

وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس رفضوا الرحيل ورفضوا أيضًا بالإجماع استقالة إيتو من رئاسة الاتحاد، وجددوا الثقة فيه لمواصلة إعادة بناء وتطوير الكرة الكاميرونية.

وتم انتخاب إيتو رئيسًا للاتحاد الكاميروني 11 ديسمبر 2021.

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