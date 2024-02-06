38323 متفرجاً يطالبون بأموالهم بسبب غياب ميسي

المصدر: هونغ كونغ - أ ف ب

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أثار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، غضب 38323 متفرجاً دفعوا ما يزيد على 125 دولاراً لرؤية بطلهم، وطالبوا باسترداد أموالهم في استاد هونغ كونغ، كما وجِّهت صيحات الاستهجان ضدّ الإنجليزي ديفيد بيكهام، أحد مالكي النادي، بعد انتهاء المباراة، حين حاول توجيه الشكر للمشجّعين.

وأعلن وزير الرياضة في هونغ كونغ، أن الشركة المنظّمة لمباراة منتخب نجوم الدوري في هونغ كونغ، وإنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، وقّعت عقداً مع الحكومة لخوض ميسي 45 دقيقة على الأقل خلال جولة فريقه في هونغ كونغ، استعداداً للموسم الجديد، لكن لم يتم تنفيذه بسبب إصابة المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، والذي يعاني من تمزق عضلي في الفخذ، وبقيَ جالساً على مقاعد البدلاء طوال المباراة.

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