«فيفا» يعلن جدول توزيع مباريات مونديال 2026

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» أن استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي سيستضيف المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في 11 يونيو، بينما سيقام النهائي في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

وأظهر توزيع مباريات المونديال الـ 104 على الدول الثلاث، استحواذ المدن الأميركية (6 مدن) على النصيب الأكبر من مباريات هذه النسخة بإجمالي 42 مباراة، بما فيها المباراة النهائية، وفي المقابل ستستضيف المدن المكسيكية (6 مدن) 35 مباراة من بينها مباراة الافتتاح، في حين تستضيف المدن الكندية (4 مدن) 27 مباراة.

ونظمت المكسيك كأس العالم في عامي 1970 و1986، وأقيم نهائي كلا النسختين في استاد أزتيكا، وانتهت المباراة النهائية الأولى بفوز ساحق للبرازيل بقيادة بيليه على إيطاليا 4-1، بينما فازت الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا على ألمانيا الغربية 3-2 في النهائي الثاني، كما سجل المهاجم الأرجنتيني دييجو مارادونا هدفه الشهير المسمى «هدف القرن» ضد إنجلترا في الملعب ذاته.

وأضاف الفيفا أن المباراة النهائية ستقام في نيوجيرزي، حيث مقر نيويورك جاينتس ونيويورك جيتس الثنائي المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

وستقام نهائيات كأس العالم، التي سيشارك فيها 48 منتخباً وستختتم في 19 يوليو على استاد ميتلايف في إيست روثرفورد، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واستضاف الملعب المفتوح المخصص للنهائي، والذي تبلغ سعته 82500 متفرج، نهائي كأس كوبا أميركا في نسختها المئوية في عام 2016 عندما حرمت تشيلي منافستها الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي من الفوز باللقب للمرة الثانية وذلك بركلات الترجيح.

وستقام المباراة الأولى في كندا، التي لم يسبق لها استضافة أي مباراة في كأس العالم، يوم 12 يونيو في تورونتو على أرض فريق المدينة المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين، بينما ستكون المباراة الافتتاحية في الولايات المتحدة في لوس أنجلوس على أرض فريق رامس المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

وستشتمل بطولة كأس العالم 2026 على 104 مباريات بدلاً من 64 مباراة كما جرت العادة، بما في ذلك مرحلة خروج مغلوب إضافية، بسبب القرار المعلن سابقاً بتوسيع البطولة إلى 48 فريقاً بدلاً من 32.

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