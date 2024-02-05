ماذا قال كلوب عن الأخطاء الدفاعية الكارثية لفريقه أمام أرسنال؟

المصدر: روسترز

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رفض يورغن كلوب مدرب ليفربول إلقاء اللوم على المدافع فيرجيل فان دايك وحارس المرمى أليسون في الخسارة 3-1 أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتردد فان دايك تحت ضغط جابرييل مارتينيلي لاعب أرسنال في الدقيقة 67 عندما أخفق في التعامل مع تمريرة طويلة قبل أن يخرج أليسون من مرماه في قرار متسرع دون أن يلمس الكرة ليودعها مارتينيلي الشباك من مسافة قريبة ويتقدم أرسنال 2-1.

ونال الهدف من عزيمة ليفربول المتصدر قبل أن يزيد ليناردو تروسار غلة أرسنال في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتجرع فريق كلوب متصدر الدوري ثاني خسارة في المسابقة هذا الموسم.

وقال كلوب "كنا ندخل في أجواء المباراة، في الشوط الثاني وسنحت لنا فرص وبعدها استقبلنا ذلك الهدف. هذا لا يساعد. يعكس أن اللاعبين بشر. اليوم كنا بشرا".

ولم يكن ليفربول قريبا من مستواه وتقلص الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى نقطتين، بينما يبتعد مانشستر سيتي حامل اللقب بفارق خمس نقاط وتتبقى له مباراتان.

وأضاف "عموما، يمكننا أن نقر بأن أرسنال يستحق النقاط الثلاث. كانت الظروف غريبة بعض الشيء. سجلوا أهدافا وتفوقوا علينا كثيرا. يجب أن نقدم أداء أفضل، هذا جلي".

وقال فان دايك، أحد رجالات كلوب، إنه يتحمل مسؤولية الهدف الثاني.

وأضاف "بالطبع مثل هذه الأمور لا تحدث كثيرا في مسيرتي، لكنني سأتعافى من الواقعة. إنها مباراة تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا ولا أبحث عن أعذار. كان علي اتخاذ قرار أفضل، الأمر يؤلمني".

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