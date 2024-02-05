غضب جماهيري لغياب ميسي عن ودية هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ - أ ف ب

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تعرض ليونيل ميسي وديفيد بيكهام إلى موجة غضب من جماهير إنتر ميامي، لغياب النجم الأرجنتيني عن مباراة ودية لفريقه إنتر ميامي استعداداً للموسم الجديد في هونغ كونغ.

وبقي ميسي الذي يعاني من تمزق عضلي في الفخذ جالساً على مقاعد البدلاء طوال المباراة الودية التي انتهت بفوز إنتر ميامي على منتخب نجوم الدوري في هونغ كونغ 4 - 1. وأثار غياب ميسي غضب أكثر من 28 ألف مشجع دفعوا الكثير من الدولارات لرؤية ميسي على أرضية الملعب، في المباراة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

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