يورجن كلوب: مطالبون بالفوز في كل مباريات الدوري الإنجليزي بسبب مانشستر سيتي

المصدر: لندن - د ب أ

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أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن هناك ضغوطاً على فريقه للفوز بكل مباراة متبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مشيراً إلى أنه حتى لو كان فارق النقاط الذي يفصله عن مانشستر سيتي هو ثماني نقاط فإنه ليس كافياً، موضحاً أن مانشستر سيتي سيلعب بعد غد الثلاثاء، مما يعني أن ليفربول بإمكانه أن يوسع الفارق إلى ثماني نقاط حال فوزه اليوم على أرسنال صاحب المركز الثالث.

ولدى مانشستر سيتي، بقيادة المدير الفني جوسيب جوارديولا، مباراة مؤجلة، ويتسلح بنتائجه في السنوات الأخيرة، وقال كلوب، الذي خسر مباراة واحدة في الدوري هذا الموسم: هل يجب علي أن أذهب للاعبين في غرفة خلع الملابس، لأقول لهم إذا فزنا على أرسنال سنبتعد بصدارة جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط؟ الكل يعلم هذا».

وأضاف:«إذا خسرنا سنظل على قمة الترتيب بفارق نقطتين في حال فوز مانشستر سيتي بمباراته المؤجلة، ولكن حينها سيكون مانشستر سيتي أكثر المستفيدين من مباراة لا يشارك بها. وتابع: أعتقد أن ما تعلمناه على مدار سنوات، هو أنه إذا أردت أن تنافس مانشستر سيتي، يجب عليك أن تفوز بكل مبارياتك لأنهم يفعلون ذلك. هذا كل ما في الأمر».

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