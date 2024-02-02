أول رد رسمي من غوارديولا حول إمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد

المصدر: البيان

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رد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على إمكانية انتقال نجم السيتيسينز آرلينغ هالاند، إلى صفوف ريال مدريد.

وتحدث غوارديولا في البداية عن إمكانية مشاركة هالاند أمام برينتفورد بلقاء الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي، حيث قال: "جميع اللاعبين بخير، الجميع مستعد وجاهز للمشاركة، هالاند سيتواجد معنا أمام برينتفورد".

وأضاف: "في الـ 25 دقيقة التي لعبها هالاند ضد بيرنلي، كان جميع اللاعبين يبحثون عنه مما يوضح مدى أهميته بالنسبة لنا داخل الفريق".

ورد غوارديولا على إمكانية انتقال هالاند إلى صفوف ريال مدريد، قائلاً: "ليس لدينا شعور بأنه غير سعيد معنا".

وتابع بسخرية: "ربما وسائل الإعلام في إسبانيا وخاصة مدريد لديها معلومات أكثر منا".

وأعرب غوارديولا عن سعادته بعودة إيفان توني بعد الإيقاف، حيث قال: "سعيد بعودة إيفان، إنه استثنائي ليس مجرد مهاجم كبير".

وعن مواجهة برينتفورد، قال بيب: "نعلم بناءً على المباريات الماضية مدى صعوبة اللقاء، خسرنا مباراتين الموسم الماضي ضدهم".

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