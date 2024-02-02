كنت مضطرًا.. أنشيلوتي يكشف سبب تجاهله طلب فينيسيوس

المصدر: البيان

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كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، ملابسات واقعة إصراره على استبدال فينيسيوس جونيور في مواجهة خيتافي.

وكان فينيسيوس جونيور شارك كأساسيٍ في المباراة التي احتضنها "استاد ألفونسو بيريز" ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإسباني.

وقرر أنشيلوتي استبدال الدولي البرازيلي بحلول الدقيقة الـ 75 من عمر المواجهة، حيث فضّل الدفع بمواطنه رودريغو في محله، ولم يتأثر ريال مدريد سلبًا بمغادرة فينيسيوس جونيور، حيث حافظ على تقدمه آنذاك بهدفين نظيفين، لينهي المباراة منتصرًا بنفس النتيجة.

وبالحديث عن إخراجه لصاحب القميص رقم 7 من المواجهة ضد خيتافي، اعترف أنشيلوتي: "قال لي انتظر، انتظر، ولكني كنت مضطرًا إلى استبداله، لأنه أمامنا مباراةٌ"، في إشارةٍ إلى القمة النارية المنتظرة بين ريال مدريد وجاره اللدود أتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة 21 من عمر الدوري الإسباني.

وواصل أنشيلوتي، "كانت هذه المباراة تمضي نحو النهاية، ونحن كنا نؤدي بشكلٍ جيدٍ، بينما لم يكن فينيسيوس جونيور بنفس الفاعلية".

واستدرك في تصريحاتٍ نقلها موقع "مانيجينق مدريد" الرياضي، "لكنه صنع الكثير من الفرص، كما فعل (جود) بيلينغهام، و(فيدريكو) بالبيردي، و(لوكا) مورديتش".

وشدد آنشيلوتي في ختام حديثه عن فينيسوس جونيور، "لقد أعجبتني هذه المباراة منه كثيرًا".

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